24.12.2017, Донецк, Анастасия Самойлова

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ВСУ обстреляли ДНР вопреки «Рождественскому перемирию»

Украинская группировка обстреляла территорию ДНР вопреки «Рождественскому перемирию». Такую информацию сообщают в пресс-службе ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 7.30 утра, в нарушение «новогоднего перемирия», со стороны так называемого «муравейника» вблизи населённого пункта Опытное на подконтрольной ВСУ территории, по району посёлка Весёлое был произведён обстрел из 120 и 82-мм миномётов.

Всего по территории Республики было выпущено десять 120-мм мин и шесть калибром 82 мм», – сообщают в пресс-службе.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях уточняется.