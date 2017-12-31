31.12.2017, Донецк, Владимир Гладков

828 просмотров

ВСУ обстреляли окраины Донецка зажигательными боеприпасами

Подразделения ВСУ, игнорируя «новогоднее перемирие», открыли огонь по окраине столицы Донецка из оружия с зажигательными боеприпасами.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«В результате обстрела квартирного дома на улице Соколовского посёлка Трудовские зажигательными боеприпасами произошло возгорание квартиры. Пожар был потушен силами МЧС нашей республики», – заявил Басурин.

По данным МО ДНР, за прошедшие сутки противник использовал автоматические гранатометы и стрелковое оружие.