 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
31.12.2017, Донецк, Владимир Гладков
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Донбасс, Украина

ВСУ обстреляли окраины Донецка зажигательными боеприпасами


Подразделения ВСУ, игнорируя «новогоднее перемирие», открыли огонь по окраине столицы Донецка из оружия с зажигательными боеприпасами.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате обстрела квартирного дома на улице Соколовского посёлка Трудовские зажигательными боеприпасами произошло возгорание квартиры. Пожар был потушен силами МЧС нашей республики», – заявил Басурин.

По данным МО ДНР, за прошедшие сутки противник использовал автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

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