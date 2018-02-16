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ВСУ обстреляли шахту в Горловке на Донбассе
Сегодня утром ВСУ обстреляли район одной из шахт Горловки.
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Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР В СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сегодня в 9:30 под огонь украинских силовиков попал район шахты 6/7 в населённом пункте Горловка», – сообщает Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.
В результате обстрела получили повреждения несколько домостроений по улице Отечественная:
ул. Отечественная, д. 54/2;
ул. Отечественная, д.50/1;
ул. Отечественная, д.48.
Отметим, что огонь вёлся с направления населённого пункта Дзержинское с применением вооружения ЗУ-23», — говорится в сообщении.
Более подробная информация уточняется.
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