16.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Происшествия, Украина

ВСУ обстреляли шахту в Горловке на Донбассе


Сегодня утром ВСУ обстреляли район одной из шахт Горловки.

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Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР В СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня в 9:30 под огонь украинских силовиков попал район шахты 6/7 в населённом пункте Горловка», – сообщает Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

В результате обстрела получили повреждения несколько домостроений по улице Отечественная:

ул. Отечественная, д. 54/2;

ул. Отечественная, д.50/1;

ул. Отечественная, д.48.

Отметим, что огонь вёлся с направления населённого пункта Дзержинское с применением вооружения ЗУ-23», — говорится в сообщении.

Более подробная информация уточняется.

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