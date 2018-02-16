16.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

868 просмотров

ВСУ обстреляли шахту в Горловке на Донбассе

Сегодня утром ВСУ обстреляли район одной из шахт Горловки.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР В СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня в 9:30 под огонь украинских силовиков попал район шахты 6/7 в населённом пункте Горловка», – сообщает Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

В результате обстрела получили повреждения несколько домостроений по улице Отечественная:

ул. Отечественная, д. 54/2;

ул. Отечественная, д.50/1;

ул. Отечественная, д.48.

Отметим, что огонь вёлся с направления населённого пункта Дзержинское с применением вооружения ЗУ-23», — говорится в сообщении.

Более подробная информация уточняется.