13.02.2018, Киев, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Миссия ОБСЕ, Скандал, Украина

ВСУ открыли огонь по ОБСЕ


Украинские войска продолжают препятствовать работе мониторинговой Миссии ОБСЕ в Донбассе, чтобы скрыть нарушения Минских соглашений.

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Об этом сообщается на официальном сайте специальной мониторинговой Миссии ОБСЕ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В направлении БПЛА СММ вновь вёлся огонь из стрелкового оружия. Десятого февраля, осуществляя полёт мини-БПЛА возле населённого пункта Клещеевка (подконтрольный правительству, 60 км к северу от Донецка), наблюдатели слышали 2 выстрела из стрелкового оружия, произведённых примерно в 500 м к северо-западу от их позиции — из района, над которым пролетал БПЛА. По оценке команды Миссии, огонь вёлся по БПЛА. Члены патруля СММ приземлили БПЛА, который повреждён не был, и покинули этот район», − сообщили в ОБСЕ.

Также наблюдатели ОБСЕ отметили, что фотографии с БПЛА зафиксировали украинского солдата, стрелявшего в беспилотник.

«Позже, на основе анализа материалов фото и видео фиксации БПЛА, было обнаружено несколько палаток возле системы траншей и трёх людей, один из которых, судя по изображению, целился из своего автомата в БПЛА», − говорится в сообщении.

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