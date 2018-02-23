23.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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ВСУ подорвали машину «скорой», перевозившую раненого бойца

ВСУ продолжают обстрелы не только домов мирных жителей, но и карет «скорой помощи», выдавая их за уничтожение вражеской военной техники.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боевики из 93-й отдельной механизированной бригады под командованием военного преступника Клочкова обстреляли из миномётов калибром 120 мм позиции ВС ДНР недалеко от Докучаевска, в очередной раз нарушив режим прекращения огня. В результате данного обстрела один военнослужащий Вооружённых Сил Донецкой Народной Республики был ранен», – сообщил он.

Отметим, что для эвакуации раненого военнослужащего через республиканских представителей СЦКК ДНР запросила «режим тишины».

«Украинская сторона через ОБСЕ подтвердила свою готовность обеспечить безопасность для вывоза нашего военнослужащего и доставки его в медицинское учреждение», – сказал Басурин.

Однако в итоге санитарный автомобиль марки «УАЗ», перевозивший раненого военнослужащего, был расстрелян противотанковой управляемой ракетой.

«Для гарантированного убийства наших военнослужащих, украинские боевики подстраховались и обстреляли эвакуационную группу дополнительно из миномётов калибром 120 мм. Результат очевиден, санитарный автомобиль, имевший легко различаемые знаки с красным крестом, подбит, убиты три человека: санинструктор, водитель-санитар и раненый военнослужащий. Совершив это военное преступление, командир 93-й бригады Клочков нарушил Женевскую конвенцию», – отметили в ДНР.

Эдуард Басурин сообщил, что в пресс-центре штаба «АТО» данное преступление преподнесено как уничтожение вражеской БМП, которая якобы осуществляла разведку. Отметим, что при этом сам видеоматериал, размещённый украинскими пропагандистами, обрезан очень старательно: виден момент пуска ракеты, взрыв и возгорание неопределённого объекта.

«Кроме того, специалисты по фейкам из штаба так называемой АТО в публикации для СМИ умудрились раскрыть наступательные планы, сообщив, что убийство совершили военнослужащие «тактической группы Моспино». Напомню, мы уже сообщали о том, что украинское военное командование готовит масштабное наступление. Один из охватывающих ударов спланирован в направлении населённого пункта Моспино. Украинские генералы в рамках реорганизации «АТО» создают ударные группировки, присваивая им названия населённых пунктов, в направлении которых эти группировки будут действовать», — подытожил Басурин.