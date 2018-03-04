04.03.2018, Луганск, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина

ВСУ понесли новые потери в зоне АТО


Украинский солдат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил себе в грудь из автомата «Калашникова».

Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фиксируется упадническое морально-психологическое состояние военнослужащих 10-й бригады ВСУ. Подтверждаются факты небоевых потерь в связи с неуставными взаимоотношениями и самоустранением командного состава бригады от жизни и быта своих подчиненных.

Так, в населенном пункте Новоалександровка, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения и вследствие неосторожного обращения с оружием, военнослужащий 109-го батальона 10-й бригады ВСУ выстрелил себе в грудь. От полученного ранения он скончался.

Командиром бригады Василием Зубаничем было принято решение о сокрытии данного факта от вышестоящего штаба», − сообщил Андрей Марочко.

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