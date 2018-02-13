13.02.2018, Киев, Николай Кузнецов

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ВСУ понесли очередные потери

За минувшие сутки в зоне боевых действий в Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще два получили ранения.

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Об этом сообщили в на официальной странице пресс-центра Штаба так называемой АТО в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Донецком направлении в вечернее время противник применил 120-мм миномёты и крупнокалиберные пулемёты на подступах к Водяному, что на Приазовье. Также по украинским позициям неподалеку Опытного, боевики стреляли из автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулемёты.

В общей сложности, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения, противник провёл 11 прицельных обстрелов позиций Вооружённых Сил Украины. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, ещё двое наших защитников были ранены», — отмечается в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера в ЛНР была ликвидировала украинская ДРГ.