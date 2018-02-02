02.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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ВСУ придумали фейковую победу «освободив» село от самих себя

Сообщение министерства обороны Украины о захвате населенного пункта Новоалександровка на Луганщине не соответствуют действительности.

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Об этом на брифинге в Луганске сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, отметивший, что соответствующая информация появилась на сайте украинского оборонного ведомства.

«На самом деле село Новоалександровка с окончанием активных боевых действий находится на территории, подконтрольной Украине, а в самом населенном пункте дислоцируется 108-й отдельный горно-штурмовой батальон 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Населенный пункт удален от линии соприкосновения на 1800 метров в глубину украинских позиций. Сообщение о победах ВСУ и якобы освобождении Новоалександровки адекватно сообщению об освобождении Украиной Киева и Львова, а Муженко и Забродский скоро будут награждать за это друг друга орденами и медалями», — сказал Марочко.

Он подчеркнул, что данные о якобы продвижении ВСУ и занятии ими населенных пунктов на территории ЛНР отсутствуют.

«Данное заявление расценивается не только как подготовка к наступательной операции, но и как информационная провокация, призванная подготовить общественность к наступлению на данном направлении. Необходимо отметить, что провокация проведена в день заседания контактной группы в Минске», — добавил представитель НМ ЛНР.

Он заверил, что в случае выдвижения противника будут приниматься адекватные меры «по предотвращению агрессии ВСУ»

Примечательно, что еще недавно украинские СМИ, включая принадлежащий Порошенко «5 канал», рассказывали, что Новоалександровка находится под контролем ВСУ и «обстреливается боевиками»