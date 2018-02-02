02.02.2018, Луганск, Николай Кузнецов

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ВСУ продолжают штамповать фейковые новости о захвате своих же посёлков

Украинские военные продолжают распространять недостоверную информацию о якобы захвате ими населённых пунктов на Луганщине.

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Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня в СМИ Украины появилась информация о вводе военнослужащих ВСУ в населённый пункт Катериновка Попаснянского района «Луганской области». Хотелось бы уточнить, что в данном населённом пункте ранее и по настоящее время дислоцируются подразделения 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, на удалении трёх километров от линии боевого соприкосновения, и находятся они даже за пределами так называемой «серой зоны».

Вызывает интерес и тот факт, что украинские информационные ресурсы, как на первоисточник, ссылаются на страничку в «Фейсбуке» некоего волонтёра Мысягина, в комментариях которому его же подписчики сообщают, что Катериновка и так была под контролем ВСУ», — рассказал он.