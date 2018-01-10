10.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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ВСУ разоружают нацбаты

Многие кадровые командиры ВСУ не любят США и НАТО, а также испытывают неприязнь к украинским националистам.

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Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший украинский военнослужащий Александр Мединский, в 2015 — 2016 годах проходивший службу в зоне так называемой АТО, а сегодня пытающийся получить убежище в одной из стран ЕС.

Он сообщил, что между кадровыми украинскими военными и представителями нацбатов регулярно происходят конфликты.

«Я считаю, что этому есть две причины. Первая, многие украинские военные разрываются между желанием следовать долгу перед Родиной, они всегда готовы выполнить ее приказ, и в то же время они не любят США и НАТО. Вторая причина, почти все кадровые военные, как бы то ни было, воспитаны в советской школе, поэтому не любят всех этих неонацистов, всех этих боевиков со свастиками», — сказал собеседник издания.

По его словам, порой на линии соприкосновения командиры подразделений противоборствующих сторон договариваются между собой не воевать по-настоящему.

«Они иногда для вида могут открыть огонь, но так, чтобы без жертв, — утверждает Мединский. — Через их позиции идет контрабанда, с которой они все живут и кормятся. В общем, они наладили сотрудничество между собой. И тут появляются какие-то отморозки из нацбатов, которые на полном серьезе открывают огонь, кошмарят какой-нибудь блокпост противника. В итоге начинает прилетать ответка, а это смерти и разрушения. Поэтому кадровым военным приходилось даже разоружать нацбаты».