12.01.2018, Донецк, Александр Гусар

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ВСУ сбили свой беспилотник стоимостью 400 000 рублей

Взяв на вооружение тактику террористов, вооружённые силы Украины пытались использовать ударный беспилотный летательный аппарат для нанесения удара по населённому пункту Республики. Бойцы армии ДНР вовремя его обнаружили и сбили, тем самым преподав урок противовоздушной обороны украинским военным, которые несколько дней назад сбили свой собственный БПЛА стоимостью 400 000 рублей, приняв его за беспилотник ДНР.

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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поступая по примеру известнейших террористических организаций мира, Украина решила использовать ударный беспилотный летательный аппарат. Но ещё на подлёте к населённому пункту Сосновское защитникам Республики удалось его сбить. Некоторые части от упавшего аппарата представлены перед вами, боевое головное устройство было уничтожено на месте путём подрыва. В этот раз беспилотник, судя по всему, направлялся для нанесения удара по трансформаторной подстанции, через которую происходит всё электропитание села.

При этом нам стало известно, что беспилотный летательный аппарат, сбитый украинскими военными 10 декабря в районе Горловки и, якобы, принадлежащий ВС ДНР, на самом деле оказался Skywаlker стоимостью 400 000 рублей (200 000 гривен) и закупленный волонтёрами для ВСУ. Для того, чтобы скрыть уничтожение своего имущества, ВСУ ничего лучше не придумали, как приложить к новости фото БПЛА «Орлан-10» российского производства, не удосужившись уточнить, что его нет на вооружении ВС ДНР», – сообщил Эдуард Басурин.