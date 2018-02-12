12.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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ВСУ стягивают войска в Славянск, укрепляя тылы перед наступлением на Донецк

Вооруженные силы Украины подвозят в подконтрольные Киеву населенные пункты военную технику, продовольствие, а также наращивают численность своей группировки.

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Данную информацию на своём telegram-канале опубликовал российский военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В «АТО» опасаются «ответки» в случае наступления ВСУ на Донецк. Не секрет, что Киев стягивает дополнительные силы к линии соприкосновения. В донбасских республиках ждут наступления или серьёзных военных провокаций. Оказывается, МО Украины накачивает ресурсами не только передовую, но и тыл.

Наша агентура из Славянска, который пока что находится под контролем киевских силовиков, дословно сообщает следующее: «В Николаевку под Славянском пригнали 1 000 человек ВСУ и продовольствия в увеличенном количестве на тот случай, если не будет возможности подвезти. Плюс было три пушки, а теперь увеличили до десяти». Агент из простых мирных жителей в оружии досконально не разбирается, поэтому не мог установить «марку» пушек. Да и по телефону расспрашивать его подробнее было бы опасно. Мы предполагаем, что речь идёт о Д-30», − говорится в сообщении.