12.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов
  2 594 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Украина

ВСУ стягивают войска в Славянск, укрепляя тылы перед наступлением на Донецк


Вооруженные силы Украины подвозят в подконтрольные Киеву населенные пункты военную технику, продовольствие, а также наращивают численность своей группировки.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Данную информацию на своём telegram-канале опубликовал российский военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В «АТО» опасаются «ответки» в случае наступления ВСУ на Донецк. Не секрет, что Киев стягивает дополнительные силы к линии соприкосновения. В донбасских республиках ждут наступления или серьёзных военных провокаций. Оказывается, МО Украины накачивает ресурсами не только передовую, но и тыл.

Наша агентура из Славянска, который пока что находится под контролем киевских силовиков, дословно сообщает следующее: «В Николаевку под Славянском пригнали 1 000 человек ВСУ и продовольствия в увеличенном количестве на тот случай, если не будет возможности подвезти. Плюс было три пушки, а теперь увеличили до десяти». Агент из простых мирных жителей в оружии досконально не разбирается, поэтому не мог установить «марку» пушек. Да и по телефону расспрашивать его подробнее было бы опасно. Мы предполагаем, что речь идёт о Д-30», − говорится в сообщении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть