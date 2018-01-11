11.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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ВСУ в который раз обрубили кабель «МТС-Украина»

Украинскими подразделениями был перебит кабель мобильного оператора «МТС-Украина», в связи с чем в ДНР нет мобильной связи.

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Об этом на своём телеграмм-канале сообщил министр связи ДНР Виктор Яценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«ВСУ перерезали кабель МТС-Украина, идущий в сторону Еленовки. Собственно, связи МТС и нету. Сейчас специалисты ищут возможность восстановления», – говорится в сообщении.