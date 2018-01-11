11.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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ВСУ в который раз обрубили кабель «МТС-Украина»
Украинскими подразделениями был перебит кабель мобильного оператора «МТС-Украина», в связи с чем в ДНР нет мобильной связи.
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Об этом на своём телеграмм-канале сообщил министр связи ДНР Виктор Яценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«ВСУ перерезали кабель МТС-Украина, идущий в сторону Еленовки. Собственно, связи МТС и нету. Сейчас специалисты ищут возможность восстановления», – говорится в сообщении.
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14:04 11 январяПечальная статистика Илона Маска
13:24 11 январяСамая сильная армия в ЕС оказалась беспомощной перед российской
12:01 11 январяПопытавшись насолить РФ, Украина в итоге помогла Москве нарастить экспорт угля
10:48 11 январяГермания наконец созрела для отмены антироссийских санкций
10:09 11 январяВ России предупредили, что украинские воздушные цели будут уничтожаться
7:47 11 январяЯдерный союзник США пошел на беспрецедентный антиамериканский демарш
21:26 10 январяСотрудники СБУ используют сервис VPN, чтобы зависать в запрещенных «Одноклассниках»
20:54 10 январяБизнесмен из России отсудил товарный знак у Roshen
19:40 10 январяВ Киеве не видят проблемы в том, чтобы дойти до Дона и забрать у России Кубань с Воронежем
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