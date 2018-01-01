 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
01.01.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли окраины Донецка из гранатометов


Украинские подразделения продолжают игнорировать взятые на себя обязательства по прекращению огня, ни на день не прекращая обстрелы территории ДНР.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По району «Вольво-центра» со стороны Пески отмечено применение противником автоматических гранатометов», – рассказал Басурин о нарушениях за сутки.

Также замкомандующего озвучил количество обстрелов ВСУ за всё время с начала «новогоднего перемирия».

«Всего за время введения сторонами режима перемирия, с 23 декабря, со стороны ВСУ зафиксировано двадцать четыре нарушения. По территории Республики выпущено более двухсот снарядов и мин», – подытожил Басурин.

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