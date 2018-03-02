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ВСУ ведут активную авиационную разведку в Донбассе
Вооружённые силы Украины продолжают наващивать военную группировку на Донбассе и проводить ряд других мероприятий, свидетельствующих о подготовке к полномасштабному наступлению.
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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Противник продолжает наращивать группировку войск и проводить подготовительные мероприятия для развязывания крупномасштабных боевых действий. Отмечается интенсивный подвоз боеприпасов и топлива ближе к линии боевого соприкосновения. За прошедшую неделю украинские оккупанты «забивали» снарядами и ракетами импровизированные склады, организованные на территории пионерлагеря в районе населённого пункта Виноградное», – сообщил Эдуард Басурин.
Также он добавил, что вблизи населённого пункта Гранитное зафиксирована работа представителей штаба оперативно-тактической группировки «Донецк», проводивших рекогносцировку данного района в целях подготовки переправы через водную преграду.
Помимо этого, по информации Басурина, ВСУ ведут активную авиационную разведку, в том числе, и с привлечением данных, предоставляемых им из Вашингтона.
«Украинское оккупационное командование активизировало воздушную разведку на Горловском и Донецком направлениях. Подготавливаются данные для стрельбы артиллерии с использованием разведсведений, полученных с беспилотных летательных аппаратов. Наиболее ценные сведения украинские генералы получают от вышестоящего штаба, а именно, от американских «партнёров», ведущих разведку на Донбассе при помощи стратегического беспилотного летательного аппарата. За прошедшую неделю беспилотник «Глобал Хок» трижды отмечался в воздушном пространстве Украины», – отметил Эдуард Басурин.
Метки: аэроразведка, Басурин, ВСУ, Донбасс
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