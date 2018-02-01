01.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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ВСУ ведут огонь по объектам тяжёлой промышленности ДНР

Украинские военные продолжают тактику выжженной земли. Они методично стреляют по предприятиям Донецкой Народной Республики с целью оставить регион без промышленности.

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Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня, 1 февраля, в 9:45 (мск) украинские силовики открыли огонь по промышленной зоне города Докучаевск.

Согласно полученной информации от наблюдательной группы СЦКК «Докучаевск», обстрел вёлся с направления населённого пункта Новотроицкое, подконтрольного ВСУ.

По территории промзоны противник выпустил 7 мин калибра 120 мм, также применялось крупнокалиберное стрелковое оружие», − сообщили в СЦКК.

Отметим, что ВСУ целенаправленно стреляли по нефтеперерабатывающему заводу с целью остановить его работу.

«В результате обстрела повреждение получил жилой дом по улице Индустриальная, 2а.

Также под огонь ВСУ попал Докучаевский нефтеперерабатывающий завод, расположенный по адресу улица Индустриальная, 3б. Повреждено заводское оборудование, теплообменники, нефтепровод, обшивка ёмкости для хранения нефтепродуктов.

Более подробная информация и последствия обстрела уточняются», − подытожили в пресс-службе СЦКК.