10.01.2018, Горловка, Владимир Гладков

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ВСУшники всю ночь не давали вывести людей из-под обстрела в Горловке

Вечером 9 января двое мирных жителей прифронтового поселка Зайцево под Горловкой оказались заблокированными в собственном доме под обстрелом ВСУ.

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Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил и.о. главы горловской администрации Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Около 20:00 опять подвергся обстрелу посёлок Зайцево. Пострадал дом по ул. Красных Партизан 26 (серая зона). Обстрел вёлся, предположительно, из танка. В результате в доме оказались заблокированными двое людей. Они живы. Но учитывая, что обстрел продолжается до сих пор, деблокировать людей пока не удаётся. Связь с ними есть», – написал Приходько.

Отметим, что на данный момент жители Зайцево находятся в безопасности, однако эвакуировать их удалось только около 8-ми часов утра, сообщают власти Горловки.