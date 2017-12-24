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ВСУшнику, попытавшемуся спрятать украденные боеприпасы, оторвало руки
В Донбассе украинскому солдату, попытавшемуся спрятать украденные из воинской части боеприпасы, оторвало руки. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Неуклонно растет число случаев воровства боеприпасов военнослужащими вооруженных сил Украины в зоне так называемой «АТО».
Так, в районе населенного пункта Макарово военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно покинул позиции, прихватив с собой боеприпасы с целью дальнейшей продажи. При попытке спрятать украденное в одном из домов произошел взрыв, в результате которого пострадали два мирных жителя, а сам военнослужащий получил тяжкие телесные увечья, которые привели к ампутации обеих рук», − сообщил Андрей Марочко.
Представитель оборонного ведомства отметил, что украинское командование бригады отвергает причастность своего военнослужащего к данному происшествию.
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