24.12.2017, Луганск, Николай Кузнецов

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ВСУшнику, попытавшемуся спрятать украденные боеприпасы, оторвало руки

В Донбассе украинскому солдату, попытавшемуся спрятать украденные из воинской части боеприпасы, оторвало руки. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неуклонно растет число случаев воровства боеприпасов военнослужащими вооруженных сил Украины в зоне так называемой «АТО».

Так, в районе населенного пункта Макарово военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно покинул позиции, прихватив с собой боеприпасы с целью дальнейшей продажи. При попытке спрятать украденное в одном из домов произошел взрыв, в результате которого пострадали два мирных жителя, а сам военнослужащий получил тяжкие телесные увечья, которые привели к ампутации обеих рук», − сообщил Андрей Марочко.

Представитель оборонного ведомства отметил, что украинское командование бригады отвергает причастность своего военнослужащего к данному происшествию.