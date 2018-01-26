26.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Общество, Украина

Вятрович пришел в ужас от популярности Высоцкого на Украине


Среди украинцев советский певец и киноактер Владимир Высоцкий оказался куда более популярным, чем личности, воспеваемые киевской пропагандой.

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Об этом в своем блоге пишет директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Деколонизация? В украинском сегменте Фейсбука 80-летие российского барда и повесы вспоминали значительно больше, чем такой же юбилей украинского поэта и борца за свободу», — возмутился украинский чиновник.

В комментариях к записи он уточнил, что речь идет диссидентсвующем украинском поэте советских времен Василии Стусе, которому 6 января также исполнилось бы 80 лет.

Некоторые читатели стали успокаивать Вятровича, что новое поколение не слушает Высоцких и Пугачевых», а барда вспоминает лишь «русскоязычное пьяное быдло»

Впрочем, были и другие мнения.

«Вспомнят ли Вятровича через 38 лет после его смерти? Разве что специалисты-историки. Высоцкого через 38 лет после его смерти вспоминают миллионы. И его песни», — написал Максим Войтенко, полагающий, что Вятрович слишком мелок и убог, чтобы войти в историю даже под нарицательным именем.

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