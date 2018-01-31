31.01.2018
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Общество, Политика, Скандал, Украина

Вятрович разразился паническим постом, осознав наконец весь ужас принятого в Польше закона


У бандеровцев паника — в соответствии с новым польским законом о запрете идеологии ОУН-УПА из Польши могут депортировать заробитчан. Более того, польские правоохранители получили право объявлять в международный розыск тех, кто прославляет Бандеру и Шухевича.

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Об этом в своем блоге написал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По словам чиновника, на Украине зря недооценивают новый польский закон.

«Ответственность распространяется не только на граждан РП, но и на иностранцев, которые даже не находятся на территории Польши (статья 55 b). То есть, написал/сказал что-то неправильное с точки зрения польской власти, даже не на территории Польши, ИНН возбуждает уголовное дело, а дальше даже через Интерпол можно подавать запросы на экстрадицию… «Сопли» в том, что наши эксперты и политики пишут — ничего страшного не произошло. А ведь произошло», — заявил Вятрович.

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