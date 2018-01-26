26.01.2018, Киев, Михаил Рябов

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Вятрович взвыл от решения Сейма Польши по ОУН-УПА

Одиозный украинский «министр памяти» Владимир Вятрович оригинально отреагировал на решение польского Сейма об уголовной ответственности за героизацию ОУН-УПА.

Вятрович, курирующий процесс запрета всего русского и советского на Украине, внезапно стал укорять Польшу в отсутствии свободы слова и политических взглядов.

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«Принятый ныне в Польше закон о «бандеризме» опасен не для Украины, а для Польши. Это серьезный шаг к сворачиванию свободы слова и введению партийной цензуры. Под действие закона попадут не только украинские авторы, но и польские, те, кто писали об УПА, не считая ее деятельность преступной. Под цензуру попадут произведения Тожецкого, Куроня, Ґедройца. Без свободы слова невозможна демократия. Опыт нашего восточного соседа это доказал. Не хочется повторения этого урока у западного», — пишет Вятрович в своем блоге.