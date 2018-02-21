21.02.2018, Кишинев, Валентин Филиппов

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Выборы в Молдавии. Возможен ли нацистский переворот, как на Украине?

В Молдавии, как и на Украине, российские телепрограммы оказались под запретом. Правящая партия изначально получила лишь 15% мест в парламенте, однако затем перекупила 45% депутатов от других политсил.

Однако на парламентских выборах 2018 года возможна победа социалистов. Готовы ли их прозападные противники пойти по пути нацистского переворота, как это было на Украине? Считается, что главным сдерживающим фактором остаётся наличие Гагаузии и Приднестровья, готовых противостоять Кишинёву.

О тонкостях молдавской внутренней политики обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал кишиневский политолог Владимир Букарский.

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Валентин Филиппов: Мы столько лет ждали, когда, наконец, Молдавия и Россия окажутся в общем образовании – например, в Таможенном союзе.

Мы знаем, что в Молдавии, вроде как, и население не против. Впрочем, и на Украине население в большинстве своём было за такую штуку.

Нет ли сейчас ощущения, что Молдавия находится в некой блокаде, в недружественном окружении, — рядом Румыния, Украина после переворота, с Россией нет общей границы.

Владимир Букарский: Валентин, я бы сказал следующим образом. Молдавия в окружении не только во внешнем, но и во внутреннем. Потому, что, как я уже неоднократно говорил, большинство нашего народа последовательно выступает за единство с Россией. По всем опросам 50-60% за Таможенный союз, за единство с Россией и даже за возврат к Советскому Союзу.

Там один из центров, IRI, международный американский институт, проводил опрос. Задали людям такой вопрос: «Хотели бы вернуться Вы в Советский Союз?». 56% было «за» возвращение к Советскому Союзу.

Но тут, как и на Украине, есть такой фактор, в чем он и проявился в 14-м году, это фактор элиты. Элита у нас в подавляющем большинстве настроена русофобски, прорумынски. Где-то из тех 20%, что выступают за присоединение к Румынии, проблема в том, что это наиболее активная часть общества. То есть, это профессора, это академики, это директора лицеев, ректоры университетов, студенчество. И именно эти люди являются, что ли, двигателем, трендом в молдавском обществе.

Есть фактор СМИ. Подавляющее большинство журналистов молдовоязычных, тоже, к большому сожалению… их даже нельзя назвать молдовоязычными, они румыноязычные. Они себя считают румынами и свой язык румынским. И этот фактор элиты, к сожалению, игнорировать нельзя.

Но, я ещё раз повторяю, что, если мы будем иметь в виду, что целые регионы Молдовы, не считая Приднестровья, это и Гагаузия, и север Молдавии, и город Бельцы, вторая, северная столица Молдавии, это и Тараклийский район, болгароязычный, там где-то 99% настроены за Россию, за Евразийский союз, за православные ценности. И надо, всё-таки, иметь в виду, что подавляющее большинство молдавских трудовых мигрантов работает в России.

Валентин Филиппов: Не в Румынии?

Владимир Букарский: В Румынии? Кто поедет в Румынию, ты что? Около 500 000 молдавских мигрантов находятся постоянно в России, это граждане Молдовы, с молдавскими паспортами. То есть, они постоянно находятся и работают в России, а во время сезонных работ эта цифра доходит до 700-800 тысяч.

Валентин Филиппов: Я должен просто подтвердить, что у нас в Санкт-Петербурге огромное количество граждан Молдавии, причем речь идет не о грязных, чёрных работах, а очень много людей с высшим образованием, со средним специальным образованием, действительно трудятся в Санкт-Петербурге. И то, что они являются гражданами Молдавии, и то, что они всего лишь гастарбайтеры с патентами, это, наверное, не их вина, они бы с удовольствием хотели бы получить какой-то другой статус. Но в России это сложно, поэтому многие остаются просто работниками на патенте.

Владимир Букарский: А что касается Румынии, то именно запрутская Молдова, вот эта территория Румынии, которая находится за Прутом, Яссы и так далее, это по всем показателям самый депрессивный регион всего Евросоюза. То есть из всего Евросоюза это самый заброшенный, самый нищий регион.

Валентин Филиппов: То есть, держит ещё пальму первенства, и Украине не удалось … Хотя в целом я слышал, что Молдавия уже, вроде, не является самым бедным государством постсоветским….

Владимир Букарский: Украина уже нас догнала и перегнала.

Валентин Филиппов: Меня повеселило высказывание какого-то «жидобандеровца», который сказал: «Ну, вот в Одессе теперь хорошо, теперь к нам приезжают богатые молдавские туристы».

Владимир Букарский: Да, да, да. Хотя было очень много случаев…. У нас же едут в Одессу очень много русскоязычных, которые с непривычки … а у нас же подавляющее большинство русскоязычных, фактически все национальные меньшинства, выступают за единство с Россией, около 25% населения.

Многие из них едут с георгиевскими ленточками, и были несколько случаев, когда машины с молдавскими номерами там у вас товарищи с Нацгвардии и с Правого сектора, они останавливали машины с молдавскими номерами, выкидывали всех, кто там был, из машин, обвиняли, что они «путинские агенты»…

Валентин Филиппов: Хорошо, Вова, поясни мне такую штуку. Вот ты говоришь об общей картине, об электоральном раскладе, пророссийский такой расклад.

Но при этом у нас есть парламент Молдовы, в котором большинство почему-то всё время у этих либералов прозападников. При этом всенародно выбранный президент попадает под игнор парламента полнейший.

Парламент себе сформировал правительство и просто президента отодвигает от дел.

Каким образом получается, что избирателей наших больше, а в парламенте наших меньше?

Владимир Букарский: Та же ситуация, что была с Верховной Радой Украины в своё время. То есть, люди попадают в парламент по спискам одной партии, но, так сказать, по ходу парламентского цикла, они коллективно оказываются в составе совершенно другой партии, совершенно противоположной идеологии.

И, как в итоге у нас получилось, что Демократическая партия, которая на выборах в 14-м году получила 15%, сейчас она приближается к конституционному большинству, то есть, она сейчас контролирует около 60% депутатского корпуса.

И из списка партии коммунистов, это социалисты там с нюансами, но всё равно люди за них голосовали как за левую партию, тем более что сами коммунисты недавно выступали за Таможенный союз, за евразийскую интеграцию, и 14 человек из 21 человека во фракции, 14 человек перешло в Демократическую партию. И в итоге эти 14 человек проголосовали за запрет вещания российских информационно-аналитических передач, и за антироссийскую резолюцию, и сейчас они готовы проголосовать за включение в Конституцию Молдовы пункта об обязательной европейской интеграции. То есть, все политические силы будут обязаны внести в свой устав, что они выступают за евро…

Валентин Филиппов: То, через что проходила Украина в своё время с этим ющенковским «универсалом», где он сказал «Да, пожалуйста, будьте у власти, кто хотите, но все пообещайте, что мы идем в НАТО и Европу. Давайте закон издадим, что только так, и никак иначе».

Владимир Букарский: Но, всё-таки, они тут не учитывают такие факторы как Приднестровье, как Гагаузия, потому что Гагаузия уже заявила, что изымать российские передачи не будет. Там как транслировались российские программы, так и продолжают.

Валентин Филиппов: На Украине тоже так было, на Украине все запреты до одного места были очень долго. Но когда на телекомпанию приходят 20 крепких мужиков и просто бьют морду коллективу, и никакие правоохранители не вмешиваются, то, в общем-то, запрет начинает действовать.

Ты же пойми, на Украине эти все запреты тоже были смешными, пока не стали физически уничтожать за невыполнение этих запретов.

Владимир Букарский: Если они приедут в Гагаузию и попробуют….

Валентин Филиппов: Послушай… «Если они приедут в Одессу, им там так наваляют»… Одессу окружили блок-постами, выдержали пару месяцев, постепенно самых буйных отгребли через СБУ, а потом остатки сожгли. И всё, сделали это наглядно, в прямом эфире. И сейчас в Одессе мало кто скажет: «Нет, вы что, включите русские каналы».

Не способна ли молдавская либеральная демократическая элита на такую вот комбинацию, как на Украине? То есть, перейти к фашизму, к нацизму, к уничтожению, к этническим чисткам?

Владимир Букарский: В принципе, в перспективе возможно всё. Вот если бы в 12-м, в 13-м году кто-то бы нам рассказал, что сейчас будет на Украине, мы бы посчитали его психом.

Но молдавский народ, он более мирный, чем те же украинцы. Молдавский народ – труженик. Он более традиционен, чем украинцы с их дикой историей гайдамаков, универсалов, руины и прочего. Молдавский народ, он любит свою землю, свой очаг, в первую очередь.

Валентин Филиппов: В этом году парламентские выборы. Ты видишь какие-то перспективы? Есть шанс поменять этот парламент ключевым образом и создать большинство, которое будет вести более взвешенную политику?

Владимир Букарский: Я не хочу заниматься политической рекламой, но объективно есть единственная сила – это партия социалистов, которая на протяжении всех последних лет последовательно выступает за восстановление стратегического партнёрства с Россией и против присоединения к Румынии, против вступления в НАТО. Они последовательно поддерживают позицию президента, Игоря Николаевича Додона, у которого есть программа, у которого есть стратегическая цель, стратегическое видение, но у него нет поддержки в парламенте и в правительстве для реализации своей программы.

Валентин Филиппов: Хочу еще вернуться к запрету на российские программы. Так как у вас, всё равно каналы крутят, кабельщики включают, и всё работает?

Владимир Букарский: Кроме Гагаузии он выполняется, но могу отметить, что есть в Молдове два телеканала, это телеканал НТВ-Молдова и ТВЦ, эти телеканалы выпускают такие телепередачи, где допускается альтернативная точка зрения, где приходят люди, которые говорят то же самое, о чём говорят Киселёв, Соловьёв и так далее. То есть, которые преподносят людям объективную информацию.

Валентин Филиппов: Но российские каналы отрезаны?

Владимир Букарский: Нет, не каналы отрезаны, а телепередачи. Кроме Гагаузии.

Валентин Филиппов: Ну, вот так они, — потихоньку. Ладно, хорошо, спасибо. Удачи вам там.

Владимир Букарский: Привет «ПолитНавигатору».

Валентин Филиппов: Спасибо.