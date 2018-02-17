17.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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«Выгребной яме нужна крышка»: как России ответить на атаку киевских нацистов

Нападение наци-радикалов на офис Россотрудничества в Киеве демаскировало политику официальной украинской власти. Если раньше она делала вид, что непричастна к акциям вандализма, то сегодня депутаты парламента открыто стоят в одних рядах с погромщиками, демонстрируя, что это – часть государственной политики страны.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политобозреватель Александр Дудчак.

«Раньше киевские власти использовали радикальные группировки для решения своих мерзких задач по разжиганию межнациональной розни, а порой и для рейдерских захватов, формально дистанцируясь от их действий, делая вид, что эти группировки неподконтрольны власти. Что тоже характеризует нынешнюю власть. Теперь толпу погромщиков возглавил стеснительный «народный депутат» Верховной Рады, не желавший представиться, за него это сделал его коллега. Депутат оказался Андреем Лозовым, из партии Ляшко. Вполне однозначная государственная политика, проводимая с начала майдана, подтверждаемая каждым выступлением президента Порошенко. Но в этот раз они превзошли сами себя. Теперь власть не просто не вмешивается, она организует погромы», — отметил политобозреватель.

По мнению Дудчака, официальный Киев считает, что такими действиями сумеет поставить Москву в положение цугцванга, при котором каждый ответный шаг будет сопровождаться определенными потерями. При этом, отмечает Дудчак, о потери своей чести, достоинства, имиджа самой киевской власти переживать не приходится – «чего нет, о том жалеть нет смысла», — говорит он.

Тем не менее, обозреватель считает, что со стороны РФ не ответить на беспрецедентную выходку разбушевавшихся нацистов нельзя.

«Со стороны оппозиции посыплются обвинения в беззубости власти – вот, «Россия снова не отвечает и в лучшем случае пошлет ноту протеста». Ответить? Как? В стиле бандерлогов? Разгромить украинский культурный центр? Закрыть библиотеку? Опускаться до уровня дикарей в Москве не будут. Бомбить Киев или перекрывать границу – тоже. Киевская власть держит в заложниках население Украины и знает, что в Москве не будут инициировать действия, наносящие вред простым жителям Украины. Если было желание навредить – давно бы уже разорвали экономические связи. Но пока что товарооборот растет, миллионы украинцев живут и работают в РФ, помогая выживать и своим родственникам на родине, и государству в целом», — говорит Александр Дудчак.

Западные СМИ, продолжает он, вряд ли заметят действия агрессивных дикарей, но поднимут бурю возмущения «демократического сообщества» при любом адекватном ответе со стороны России. «Какая бы была реакция, если бы подобная акция прошла в здании British Council или Alliance Francaise? Я уже не говорю про America House», — задает риторический вопрос политобозреватель.

В конечном итоге Александр Дудчак затруднился с ответом относительно того, какой должна быть адекватная реакция Москвы на случившееся.

«Не знаю, какая будет реакция со стороны РФ, но стоит ли реагировать сверх традиционных дипломатических и уголовных средств и методов? Выгребной яме нужна крышка, пусть элементы активного брожения перебродят, они перегниют в своем закрытом сообществе. А если попробуют выбраться за пределы своего заповедника, то почему бы не использовать для их отлова и лечения возможности Интерпола?», — рассуждает он.

«К сожалению, Киев может потерять и этот очаг русской культуры. Но повторять «Одессу-02.05.14» в Киеве не стоит. А убежденные в своей безнаказанности дикари близки к этому», — резюмировал политобозреватель.