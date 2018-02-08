08.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов
  821 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс

Выпущенная в ДНР крупнокалиберная снайперская винтовка «Сепаратист» проходит испытание на фронте


Новая разработка военно-промышленного комплекса ДНР – снайперская винтовка «Сепаратист» − уже поставлена бойцам на передовую и успешно проходит испытание в реальных боевых действиях.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Данную информацию на своём телеграмм-канале «WarGonzo» опубликовал военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень крупнокалиберная снайперская винтовка калибром 23 мм, выпущенная ВПК ДНР под названием «Сепаратист», уже проходит испытания на фронте»,− говорится в сообщении.

Напомним, что ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал о новой разработке ВПК ДНР — крупнокалиберной снайперской винтовке под названием «Дончанка».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть