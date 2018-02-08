08.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов

821 просмотров

Выпущенная в ДНР крупнокалиберная снайперская винтовка «Сепаратист» проходит испытание на фронте

Новая разработка военно-промышленного комплекса ДНР – снайперская винтовка «Сепаратист» − уже поставлена бойцам на передовую и успешно проходит испытание в реальных боевых действиях.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Данную информацию на своём телеграмм-канале «WarGonzo» опубликовал военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень крупнокалиберная снайперская винтовка калибром 23 мм, выпущенная ВПК ДНР под названием «Сепаратист», уже проходит испытания на фронте»,− говорится в сообщении.

Напомним, что ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал о новой разработке ВПК ДНР — крупнокалиберной снайперской винтовке под названием «Дончанка».