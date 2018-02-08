08.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Выпущенная в ДНР крупнокалиберная снайперская винтовка «Сепаратист» проходит испытание на фронте
Новая разработка военно-промышленного комплекса ДНР – снайперская винтовка «Сепаратист» − уже поставлена бойцам на передовую и успешно проходит испытание в реальных боевых действиях.
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Данную информацию на своём телеграмм-канале «WarGonzo» опубликовал военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Очень крупнокалиберная снайперская винтовка калибром 23 мм, выпущенная ВПК ДНР под названием «Сепаратист», уже проходит испытания на фронте»,− говорится в сообщении.
Напомним, что ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал о новой разработке ВПК ДНР — крупнокалиберной снайперской винтовке под названием «Дончанка».
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19:43 7 февраляЗа срыв отопительного сезона житель Авдеевки подал в суд на главу украинской администрации города
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19:15 7 февраляСотрудники ОБСЕ подтвердили, что Украина перебрасывает на Донбасс тяжёлое вооружение для подготовки к наступлению
18:55 7 февраляПредставители Украины в 2014 году лгали в ООН о том, что Янукович сбежал из страны
18:40 7 февраляЭкс-глава СБУ перепутал крымский «Беркут» со спецназом РФ
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16:43 7 февраляМГБ ЛНР обнародовало данные украинских диверсантов, дислоцирующихся в Донбассе
16:22 7 февраляПрилепин анонсирует встречу в Москве участников гуманитарной работы в Донбассе
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13:04 8 февраляГлавный противник Трампа неожиданно оказался «агентом Кремля»
10:18 8 февраляОна уже не одевается, как проститутка — американский журналист «похвалил» Собчак
9:56 8 февраляВ Киеве ошарашены массовым переходом украинских моряков на сторону РФ
22:43 7 февраля«Львов польский, Донецк – российский»: Варшава готовит раздел Украины
20:54 7 февраляВ России грядет второй этап амнистии капиталов
19:54 7 февраляСБУ обьявила о поимке в Одессе «шпиона ФСБ»
18:20 7 февраляЛавров призвал США, Францию и Германию надавить на Киев
16:58 7 февраляУ морпехов Черноморского флота — учения по борьбе с вражескими ДРГ
16:22 7 февраляПрилепин анонсирует встречу в Москве участников гуманитарной работы в Донбассе
15:00 7 февраляФейковый украинский «Черноморнефтегаз» загибается
13:22 7 февраляНа Украине паника: Запад не сможет проигнорировать голосование Путина в Крыму
13:15 7 февраляЯценюк в США обсуждает, как сорвать выборы в российском Крыму
10:51 7 февраляМорду уже не бьют. Польский политолог безнаказанно оскорбил крымчан на федеральном канале
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11:02 5 февраляГордон проглотил язык, услышав, что русские и украинцы не враги
20:33 4 февраляПаника на марше Саакашвили: «Наш враг с Востока шаг за шагом идет к своей цели»
21:46 3 февраляГлаварь меджлиса «допетрил»: Крымский мост – не фотошоп
21:34 3 февраляЧубаров сокрушается: Запад отреагирует на выборы в Крыму неправильно
21:18 3 февраляВыпускник Рязанского училища ВДВ призвал Украину считать РФ «вечным врагом»
16:27 3 февраляУкраина гордится, что не стала расчищать снег в Давосе
12:14 3 февраляИстерика в Киеве: Миротворцы ООН могут напасть на Украину
11:10 3 февраляСМИ вновь угрожают украинским олигархам американскими санкциями
22:39 2 февраляВ Киеве признали, что Сурков и Волкер «танцуют» Украину
21:15 2 февраляВ Киеве подсчитали работающих на Украине россиян
20:15 2 февраляКлимкин готовится отражать «масштабное вторжение России» с помощью американского оружия
19:45 2 февраляСБУ схватила бывшего замминистра спорта Крыма и обвиняет в «государственной измене»
13:31 2 февраляПосол Украины в Германии пришел в ярость от предложения немецких политиков
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