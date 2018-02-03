03.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Выпускник Рязанского училища ВДВ призвал Украину считать РФ «вечным врагом»

Украинские «ястребы» заявляют о вечной войне с Россией. Так, военный эксперт Валентин Бадрак в эфире канала UkrLife заявил, что даже во времена дружественных отношений с Россией в разные периоды истории, она все равно оставалась «врагом».

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«Для нас ситуация достаточно проста — мы должны понимать, что Россия не остановится. Это наш враг. Это враг, который был всегда врагом, во все времена. Просто иногда ситуативно нам нужно было играть в какие-то игрища. Иногда это делали слишком уж самозабвенно, а на самом деле нужно даже играя вести свою политику. А этого не было», — заявил Бадрак.

Как напоминает агентство «Новый День», Валентин Бадрак родился в 1968 году в г. Черкассы. Окончил Рязанское воздушно-десантное училище (1989) и Киевский государственный лингвистический университет (1996). Был слушателем Школы управления им. Дж.Кеннеди Гарвардского университета (2000).

С 1999 года – директор неправительственного аналитического «Центра исследований армии, конверсии и разоружения».