12.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

2 691 просмотров

Выслав Саакашвили, Порошенко закончит так же, как посадивший Юлю Янукович — журналистка

Скандальная высылка Михаила Саакашвили из Украины в Польшу «с мешком на голове» может стать для Петра Порошенко таким же поворотным пунктом в политической карьере, каким стала посадка Юлии Тимошенко для президента Виктора Януковича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Такое мнение высказала на своей страничке в соцсети журналистка киевского издания «Фокус» Виктория Свитлова.

«После отправки Юлии Владимировны в Качановку западные партнёры уже не особо выбирали выражения. С Порошенко им, конечно, сложнее, поскольку именно Запад благословил его, так сказать, на царство и долгое время поддерживал и закрывал глаза на всякие нехарактерные для европейских стандартов прегрешения. Однако высылка Саакашвили, произошедшая с применением насилия, в обход судебных процедур, может стать тем моментом, после которого европейские и американские друзья уже не смогут делать хорошую мину при плохой игре из-за риска выглядеть некрасиво в глазах своих избирателей. Не знаю, чем так пугал Порошенко бывший грузинский друг, находясь в Киеве — неужели малочисленными акциями? Однако последствия такого шага, когда экс-президента, гостя студий главных мировых каналов, чуть ли не с мешком на голове выдворяют их страны по звонку сверху, будут серьезнее любого митинга», — уверена журналистка.