07.02.2018, Москва, Александр Ростовцев

1 721 просмотров

Высоцкий, Цой и муки криптобандеровцев

Недавний наброс на вентилятор «министра национального склероза» Вятровича в виде манифеста о «ласковых щупальцах Русского мира» вызвал неслабый шквал ответной реакции, которая, похоже, затухать не собирается.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

На персональной страничке Вятровича в Фейсбуке разгорелись нешуточные страсти. Рагули и украинизаторы всецело разделяют мнение главного замполита Украины, признавая творчество советских и российских артистов, писателей, кинематографистов в качестве маркера «свой-чужой». Самая мягкая позиция в этом свинарнике – заставить поклонников не осененного украинской свидомостью творчества, по крайней мере, тайно наслаждаться своими «порочными» увлечениями, и ни в коей мере не подпускать к ним детей.

Добрые свидомиты на словах не собираются ничего запрещать, но предлагают создать вокруг «интеллигентных щупалец Русского мира» изолирующую культурную прокладку в виде «национального контента». У самого Вятровича прозвучал универсальный, и в то же время граничащий с идиотизмом рецепт – «читайте Стуса». По их общему мнению, при таком подходе через 10- 15 лет ментальное поле Украины будет полностью нивелировано, и в стране не останется ни единого, даже тайного, сторонника Русского мира.

Радикально настроенные рагули предсказуемо требуют запретить всё русское и советское, включая салат оливье. Борщеватые «патриоты» предлагают полностью очиститься от всего чужеродного и перейти на строгое потребление национального продукта во всех сторонах жизни.

Как было предсказано, под вопли «кто вам мешает разговаривать на русском» украинизаторы не собираются останавливаться на одном только запрете русского языка, но открыто планируют полностью переформатировать культурное пространство страны.

Тем самым, трясущиеся от нетерпения рагулизаторы, любящие тянуть траву за стебли, чтобы та росла поскорее, вновь допускают ошибку и пытаются сварить лягушку в кипятке, из которого она упорно выскакивает.

Вятрович и проводимая им политика вызывает острое отторжение даже у вполне лояльных режиму обывателей, внутри которых всё ещё не заглохли окончательно звуки пионерского горна.

Интересно, что сам Вятрович в своём бложике хвастается почему-то не употреблением томиков Стуса на завтрак, обед и ужин, а привезённым из Италии его женой свеженьким винилом с саундтреками Анджело Бадаламенти к сериалу «Twin Peaks».

В этой связи так и напрашивается вопрос: а почему пан Вятрович не наслаждается открыто пластом с саундтреками какого-нибудь Левка Чернодупа к расово-верному фильму «Киборги»?

Забеспокоился и киевский актёр Алексей Горбунов, сильно потерявший в заработках после отказа сниматься в российских фильмах и телесериалах «пока Россия ведёт войну с Украиной». По собственному признанию Горбунова в ток-шоу «Рандеву» на порошенковском Пятом канале, актёру тошно участвовать в производстве «национального контента», и в данный момент он сосредоточен на «рекламе курева и бухла», а также в «чёсах» по городам и весям Украины совместно с группой «Грусть пилота», во время которых исполняются песни Владимира Высоцкого. Актёр Горбунов уже против всяких запретов. Ведь, если запретить Высоцкого, то он очень скоро сгорит на работе – останется только скуриваться и спиваться в рекламе. Чтение Стуса под гитарный аккомпанемент вряд ли соберёт огромные залы.

Вполне допускаю, что Горбунов любит песни Высоцкого и ему очень нелегко. И в самом деле, очень сложно жить в обществе победившей шизофрении, когда в тебе ещё не полностью вытравлено советское воспитание вместе с песнями и фильмами Высоцкого, но в то же время,

бушует откормленный внутренний криптобандеровец.

У актёра Горбунова уже нашлось множество единомышленников среди таких же свидомых или даже более радикальных деятелей. Горбунов, по крайней мере, последние пару лет выступает против войны и даже заявляет о том, что с Россией надо помириться, но поклонники Высоцкого есть даже среди любителей войны «до победного конца». Некоторые не согласны полностью отказаться от старого культурного багажа и винят Вятровича в расколе «патриотического» сообщества.

Впрочем, тот же Горбунов исполнял под гитару песни Высоцкого перед карателями ВСУ в госпитале, и притоптывающий в такт упырёк в камуфляжных штанах и майке с тризубом под песню о войне вид имел крайне сюрреалистический.

Эти деятели в чём-то более омерзительны, чем даже свидетели секты Вятровича, поскольку они намерены приспособить Высоцкого, Цоя, советские песни и фильмы под свидомую гнусь, поскольку прекрасно понимают их талант, силу воздействия и огромный задел на будущее. Ущербный и неталантливый «национальный контент» вместе с томиком Стуса не годятся им в подмётки.

Вспомним, как в начале крестового похода против первых ростков Русской весны украинские пропагандоны, носившиеся с Бандерой и Шухевичем, срочно перекраивали «Вставай, страна огромная» для собственных нужд и сняли ролик с актёром Талашко из «В бой идут одни старики», благословляющего внука на войну с «рашистами».

В ответ на пассаж Вятровича приспособленцы принялись наперебой рассказывать о том, какими диссидентами и ненавистниками СССР были Высоцкий и Цой. И живи они сегодня – непременно стояли бы на «Евромайдане» и славили в своих песнях ВСУ, как «правую сторону».

Безусловно, это инсинуации. В песнях Высоцкого было много сатиры, причём сравнимой по остроте с произведениями Ильфа и Петрова. Из биографии поэта и актёра не вырубить топором знаменитую анкету, в которой он называет Ленина наиболее почитаемой им исторической личностью. Известен также эпизод первой поездки Высоцкого за границу.

Прямо у трапа самолёта его встретила толпа иностранных журналистов, предложивших прокомментировать какую-то дежурную чернуху про СССР и его правительство. На что Владимир Высоцкий ответил: «Да, у меня есть определённые разногласия с нашим правительством, но почему вы решили, что я буду обсуждать этот вопрос с вами?»

Также экспертным любителям считать Высоцкого изгоем и диссидентом хочется процитировать строки из его же песни «…меня зовут к себе большие люди и просят спеть «Охоту на волков». Валяйте, трактуйте.

Что касается Виктора Цоя, то этот певец вообще держался подальше от политики и эпизод его работы кочегаром в знаменитой ленинградской котельной «Камчатка» связан не с гонениями, о чём любят рассуждать всевозможные недоумки, а со своеобразной модой на дауншифтинг в среде ленинградских рокеров.

Что касается песни «Перемен!», которую диванные эксперты считают

«протестом против советского режима», то снова должен огорчить страждущих. На одном из концертов группы «Кино» лично довелось услышать от самого Цоя просьбу к слушателям не считать эту песню каким-то политическим манифестом. Это было, если не ошибаюсь, в 1989 году, когда любой индивид мог лепить всё, что душе угодно. Помню, многие комнатные бунтари были разочарованы.

Но дальше других по пути культивирования шизофрении ушёл журналист Портников, примкнувший к дискуссии. В своём обличительном тексте

Портников объясняет читателям, что только одному ему известно, каким был Владимир Высоцкий на самом деле. Ясен пень, что по версии Портникова Высоцкий был открытым диссидентом, которого не запрещали, но в то же время и не продвигали наверх. И вообще, Высоцкому противостоял председатель КГБ Андропов, который его и выхолостил после смерти, превратив в миф и икону.

Практически в упрёк Высоцкому дегенерат Портников ставит недавний визит Путина в квартиру-музей барда. Из чего майданный бредогенератор

делает вывод, что Высоцкий всё-таки являются «щупальцем Русского мира» и всем его свидомым поклонникам следует принять для себя факт:

Высоцкий и его песни не имеют никакого отношения к Украине и её «европейскому выбору». Соответственно, истинный «патриот» должен провести разделительную черту внутри себя и наслаждаться творчеством советских и российских деятелей культуры очень осторожно и осмотрительно, чтобы «совок» не взял верх. Дескать, в Восточной Европе при Советах было множество «всяких бардов, которых мы не знали, и чем Высоцкий лучше их?».

В принципе, Портников лучше других просёк тенденцию своей очень чувствительной задницей: Высоцкого и Цоя, как представителей ненавистных московского и ленинградского культурных течений, невозможно прихватизировать и обандерить. Следовательно, их следует отторгнуть и как можно тщательнее облить грязью.

Короче, маразм крепчает и «громадяне», среди которых почему-то большинство составляют воспалённые жиночки, считают вполне нормальным сочетание «европейского вектора развития» и навязывание чиновниками вполне конкретных установок общественности, что ей смотреть, слушать и читать. Можно зафиксировать полную победу украинского прапорщика во всех сторонах жизни: в стране всё должно быть украдено и вывезено, а также однообразно покрашено, подстрижено и посыпано песком…