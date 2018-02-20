20.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Высоцкий и Цой стали бы доверенными лицами Путина — украинский музыкант

В России со временем все оппоненты власти становятся государственниками, а потому Украине повезло, что ряд моральных авторитетов прошлого не дожили до наших дней.

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Такое мнение в интервью журналу «Країна» высказал лидер украинской группы «Танок на майдане Конго» Александр Сидоренко (Фоззи), отвечая на вопрос относительно заявления директора УИНП Владимира Вятровича, назвавшего Высоцкого и Цоя щупальцами русского мира.

«Мы не знаем, каким будет будущее. Можно делать вид, что строим Украину исключительно из украиноязычных украинцев. Но это больше напоминает евгенику — науку, которая выводила идеальных людей. Так недолго и до фашизма. Что плохого в Высоцком? Это главная фигура поколения моего отца. Цой — главная фигура моего поколения.

Хотя Высоцкий и Цой могли бы сейчас быть доверенными лицами Путина. В России что-то с воздухом, там все со временем становятся «государственниками». Даже те, кто раньше был революционером. Тот же Солженицын, например. Нам повезло, что такие моральные авторитеты не дожили до решения украинского вопроса», — сказал музыкант.