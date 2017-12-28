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28.12.2017, Москва, Елена Острякова
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Политика, Россия, Украина

Высокая аналитика: На Украине предрекли, что Путин станет императором


Владимир Путин будет провозглашен императором России в 20-х годах. Об этом в эфире телеканала Ukrlife заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин.

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«Они решили исключить все неожиданности и превратить его во всенародно избранного президента. А там будет уже один шаг до провозглашения его императором. У них это по плану так записано. Где-то в половине следующей каденции. Куда им ждать – наливай и пей», — сказал Соскин.

При этом, полагает украинский эксперт, наследовать престол будут не нынешние, а будущие дети Путина.

«Ему надо заложить династию. Нужна молодая королева, лет 30 с чем-то, с какого-то королевского дворца Европы. Наверное, английскую кровь надо брать», — заявил Соскин.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинская пропаганда заявила, что на Путина работает целая армия черных магов, которая создает вокруг президента РФ защитное поле.

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