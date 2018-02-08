08.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Высокообразованная Украина закончилась

Украинским школьникам достаточно учиться всего восемь, а не двенадцать лет, как это предлагает министерство образования Украины.

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Об этом в своем блоге пишет киевский экономический эксперт Андрей Головачев.

«Все эксперты отмечают что общий уровень образования молодежи по сравнению с их сверстниками 30 -летней давности катастрофически снизился. В массе своей молодежь уже ничего не знает о физике , химии, истории , биологии, географии, математике и т.д. Многие путаются даже в таблице умножения. Вне всякого сомнения эта тенденция носит объективный характер и отражает изменение характера труда в нынешней Украине по сравнению с Украиной Советской», — отмечает Головачев.

Он обращает внимание, что если в советское время значительная часть населения работала на производстве или в многочисленных НИИ и КБ, то сегодня трудоустраивается в сфере услуг и торговли, где напряжение интеллекта не требуется.

«Украина промышленная закончилась. Вместе с ней закончился и высокий образовательный уровень всего населения. На смену ей пришла Украина торгово -сервисная с ее примитивным уровнем образования. И 12-летка в школе для новой Украины, которую так настойчиво проталкивает Гриневич, совершенно не нужна. Нам не нужно копировать европейскую систему образования. Это глупое подражательство и бессмысленное раздувание бюджета, которое Украина, как самая бедная страна Европы, себе позволить просто не в состоянии.

У нас ведь не такая высокотехнологичная экономика, как в ЕС. И она такой не будет в ближайшие 30-40 лет. А может быть и никогда не будет. Наука умерла, и мы никогда не будем создавать инноваций.

85-90 % молодежи в ближайшие 10-15 лет обречены сидеть на базарах, в торговле или стать заробитчанами. Поэтому 12-летка это абсурд. Достаточно будет обычной 8-летки. Это и практично и не накладно для бюджета. А те родители, которые настроены по серьезному в отношении своих детей, все равно не будут связываться с убогим государственным украинским образованием, которое может только искалечить, но не в состоянии дать никакого образования», — резюмирует Головачев.