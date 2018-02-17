17.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Выступление Порошенко в Мюнхене обернулось новым конфузом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разглядела целующуюся парочку в зале Мюнхенской конференции по безопасности во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

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«Ого. С выступлением Порошенко на Мюнхенской конференции всё обстоит ещё смешнее, чем я думала раньше. Там не только зал был полупустой, но и места, как оказалось, для поцелуев. Интересно, что же он ей шепчет под слова о «гибридной войне»?

Фотография взята с сайта Президента Украины, если сейчас украинцам опять будут рассказывать про «кремлевские фейки», — написала Захарова у себя в «Фейсбуке».

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера Захарова опубликовала фото оживленной беседы Юлии Тимошенко с послом России в Германии в кулуарах конференции. Партия «Батькивщина» назвала эти снимки «кремлевской провокацией».