09.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 723 просмотров

Я достаю из широких шаровар: на Западе решили, что украинский паспорт- лучший в СНГ

Компания Henley & Partners сегодня, 9 января, опубликовала ежегодный индекс паспортов, который ранжирует страны по возможности посещать различные государства мира без визы. Украинский паспорт занял 44 место в мире и первое среди стран СНГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В 2018 году были проанализированы 200 стран и территорий. На протяжении последних пяти лет первое место в рейтинге неизменно сохраняется за паспортом Германии. Так, в 2018 году с немецким паспортом можно путешествовать без визы в 177 стран мира — на одну страну больше, чем в прошлом году.

Второе место досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран мира. Большинство из них за год улучшили свои безвизовые показатели.

В 2018 году Украина заняла первое место в рейтинге среди стран СНГ и 44-е в мире. Указывается, что страна существенно улучшила свои позиции благодаря получению безвизового режима с Европейским союзом в 2017 году. Россия заняла 48-е место, разделив его с Республикой Молдовой и Черногорией. Отмечается, что практически все страны Содружества улучшили показатели прошлого года по количеству стран с безвизовым въездом.

Последнее место в рейтинге досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ лишь в 24 страны мира.

Индекс паспортов Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.