22.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Яценюк и Турчинов признались в уголовных преступлениях

Одиозные украинские политики, получившие власть в результате переворота, вроде Арсения Яценюка и Александра Турчинова, должны сами сесть на скамью подсудимых после своих свидетельств в деле о «госизмене Януковича». Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, постмайданные руководители страны в своих показаниях признались, что сами грубо нарушали украинские законы.

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«Этот суд должен хотя бы носить вид правдоподобности. Посмотрите, сколько было свидетельств того же Турчинова, Яценюка и так далее. После каждого из этих свидетельств можно было возбуждать уголовные дела против господ Яценюка, Турчинова и так далее. После того, что они там наговорили и как они отвечали на вопросы. Соответственно, то, что там прозвучало. И то, что их ответы шли абсолютно вразнобой, и то, что они наговорили там, что выходит за рамки украинского законодательства. Они фактически сознались во многих вещах. И про Крым, и о том, что врали стране», — заявил Бондаренко.