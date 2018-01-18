18.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Яценюк призвал «додавить Россию» и ввести на Донбасс миротворцев ООН

Принятый сегодня Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса даст возможность принять решение Совбеза ООН о вводе в регион миротворцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такое мнение высказал лидер партии «Народный фронт» и экс-премьер Арсений Яценюк , передает пресс-служба политика.

«Принятие закона о деоккупации даст возможность Совету безопасности ООН принять решение о вводе миротворцев, предоставлении возможности украинскому государству возобновить свою территориальную целостность, выводе российских войск с украинской территории и восстановлении украинско-российской границы, когда украинские войска и пограничники будут контролировать нашу территорию», — уверяет Яценюк.

Яценюк также поставил в заслугу своей партии и ее фракции в Раде, как принятие закона о о реинтеграции, так и признание в тексте закона Российской Федерации «агрессором».

«Украинский народ сегодня увидел, что парламент способен обьединяться, когда речь идет о защите национальных интересов украинского государства. Международное сообщество увидело, что волей украинского парламента Россия признана агрессором и оккупантом. И поэтому продолжение санкционного режима против России и принуждение России восстановить территориальную целостность Украины снова возвращается на повестку дня мира», — подчеркнул он.

Кроме того, Яценюк подчеркнул, что нынешнее решение парламента даст возможность Совету безопасности ООН принять решение о вводе миротворцев «на тех условиях, которые выгодны для Украины»: «Там не должно быть российских миротворцев. Там не должно быть миротворцев, аффилированных с российскими войсками. Должен быть очень четкий мандат, который предусматривает, что миротворцы обеспечивают порядок на украинской территории, и самое основное — обеспечивают вывод российских наемников, оккупантов и российских вооруженных сил с территории Украины».

«Понятно, что Россия будет блокировать такую резолюцию. Но сегодняшнее голосование продемонстрировало для наших западных партнеров четкую позицию всей объединенной украинской власти. Россия — агрессор. Мы не отдадим свои территории. Мы не поддадимся на российский шантаж. И цивилизованный мир должен сделать свой шаг. Додавите Россию на принятие резолюции Совбеза ООН о введении миротворцев и восстановлении территориальной целостности Украины», — резюмировал Яценюк.