07.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Яценюк в США обсуждает, как сорвать выборы в российском Крыму

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк уехал в США договариваться о непризнании результатов выборов президента Российской Федерации, в которых впервые в истории будет участвовать Крым. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

По его словам, Яценюк будет встречаться с представителями всех американских органов власти и просить их признать итоги выборов нелегитимными.

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«Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк находится в Вашингтоне, где имеет встречи с высокими представителями Совета национальной безопасности США и руководством Госдепартамента и Пентагона. А также с конгрессменами США от Республиканской до Демократической партии.

Мы ожидаем жесткой реакции западных партнеров на назначение выборов российского президента на украинской территории. Одним из главных вопросов, которые обговаривает Арсений Яценюк во время встречи, является геополитический вопрос, который стоит на повестке дня Украины и должен стоять на повестке дня всего мира, в том числе, США. Должна быть высказана жесткая позиция со стороны наших западных партнеров, со стороны США относительно того, что выборы на украинской территории могут проводиться только по отношению к президенту Украины, а не президента России», — заявил Бурбак.