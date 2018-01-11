11.01.2018, Москва, Олег Кравцов

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Ядерный союзник США пошел на беспрецедентный антиамериканский демарш

Ключевой союзник США в Центральной и Южной Азии — ядерный Пакистан впервые в истории двусторонних связей бросил открытый вызов Вашингтону, пишет «Коммерсант»

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Так, выступая в исламабадском Институте cтратегических исследований, министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан сообщил, что его страна «приостановила широкомасштабное сотрудничество с США по линии военных ведомств и разведки», не разгласив подробностей.

Издание отмечает, что беспрецедентный демарш главы пакистанского военного ведомства, в своем выступлении также обвинившего США в провале их афганской стратегии и попытке сделать из Пакистана «козла отпущения», совпал с еще одним демонстративным жестом, который не останется незамеченным в Вашингтоне. В частности, Верховный суд пакистанского города Пешавар «по состоянию здоровья» освободил из тюремного заключения Суфи Мохаммада — лидера пакистанской радикальной группировки «Техрик Наваз-е-Шариа-е-Мохаммади», с 2001 года сражающейся против контингента США и НАТО на территории Афганистана.

Действия пакистанской стороны стали ответом на последние шаги администрации Дональда Трампа, заявившего, что Пакистан годами обманывал США, после чего Вашингтон заморозил предоставление Исламабаду финасовой помощи.

Газета также обращает внимание, что в 2018 году в Пакистане должны пройти всеобщие выборы

«Учитывая продолжающийся рост антиамериканских настроений, которые подогревают последние заявления и действия администрации в Белом доме, любой политик, рискнувший выступить за уступки Вашингтону, будет воспринят в обществе как «предатель» национальных интересов.

Подтверждением того, что, пытаясь принудить Пакистан к лояльности, Дональд Трамп рискует добиться обратного эффекта, стала реакция Исламабада на требования начать борьбу с терроризмом. Так, глава МИД Пакистана Хавадж Асиф назвал США «другом, который всегда предает». И добавил: «У Пакистана есть друзья: Китай, Иран, Россия и Турция», — указывается в публикации.

При этом заведующий Центром Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков полагает, что «дальнейшее охлаждение отношений с США подталкивает Пакистан к сближению с Китаем и Россией, что в перспективе может привести к изменению баланса сил и перераспределению ролей в азиатском регионе».

«Учитывая, что Исламабад испытывает необходимость во внешней помощи, он попытается получить ее от Москвы и Пекина, также имеющих проблемные отношения с Вашингтоном», — сказал Мосяков.