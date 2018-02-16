16.02.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, Политика, Украина

Яка краина, таки и «мюнхенские речи»


У президента Украины Петра Порошенко не будет отдельного выступления на открывшейся сегодня Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев.

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«Обычно первые лица получают возможность развернуто высказаться. Господин Порошенко такой возможности не получил. Он выскажется сегодня вечером как комментатор сессии, которая будет посвящена вовсе не Украине, а волнующему всех здесь вопросу о взаимоотношениях НАТО и ЕС. Кроме этого, комментария по чужому для него вопросу для Порошенко на Мюнхенской конференции места не нашлось», — сказал Косачев.

Интересно, что 17 февраля на конференции министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову для выступления будет предоставлено 40 минут.

Напомним, что выражение «мюнхенская речь» стало идиоматическим после выступления на конференции в 2007 году президента РФ Владимира Путина.

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