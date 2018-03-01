01.03.2018, Москва, Владимир Гладков
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Выборы, Киев, Колониальная демократия, Мнение, Политика, США, Украина

Яков Кедми: американцы поставили Порошенко президентом Украины, чтобы насолить Меркель


В 2014 году американцы поставили Петра Порошенко президентом Украины, чтобы насолить Меркель, после чего сосватали Петру Алексеевичу «недоразумение» в виде Михаила Саакашвили.

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Такое мнение во время телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» высказал экс-глава израильского бюро по связям «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Называть Порошенко законно выбранным президентом в стране, в которой нет и не было законов – это издевательство над понятием «закон». Решила Россия признать его – это ваши игры внешней политики. Порошенко выбрал не украинский народ, а американская администрация. И она его выбрала назло мадам Меркель, которая хотела дивчину Тимошенко», – заявил он.

«И американцы сосватали на Украину вот это недоразумение (Саакашвили – авт.), этого беглого преступника, потому что им нечего делать с этой использованной туалетной бумагой. Они её продали Порошенко, и он её взял», – добавил Кедми.

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