21.02.2018, Москва, Николай Кузнецов

1 851 просмотров

Янукович был в сговоре с майданщиками

Виктор Янукович не подавил бунт в 2014 году по причине того, что он изначально был в сговоре с «госпереворотчиками». Об этом на телеканале «Россия-1» рассказал экс-нардеп Украины Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Само название «Небесная сотня» было придумано заранее, поэтому количество убийств «подгонялось» под это название. Я хочу вам напомнить, что первый бескровный государственный переворот на Украине произошёл в 2004 году. Ровно через два года они потеряли власть, потому что нас, сторонников пророссийского вектора развития на Украине, всегда было больше. Путём голосования к власти снова пришла Партия регионов.

Как я понимаю, в 2013 году майдановской властью было принято решение просто уничтожить нас, представителей Партии регионов, исповедующих другую точку зрения. Поэтому они приняли решение захватить власть силовым путём. Для этого они заранее подготовили боевиков, которые впоследствии использовались на Майдане», − рассказал он.

По мнению экс-нардепа действующий на тот момент президент страны Виктор Янукович сговорился с майдановцами и заранее вывел свои капиталы из страны.

«По моему мнению, всё это не могло произойти без сговора с действующей властью. Янукович целенаправленно сдал страну. За несколько месяцев до этих кровавых событий, команда Януковича вывозила капиталы из Украины, они уже тогда подготавливались к бегству и сдаче страны.

Я просто приведу такой пример: когда была попытка госпереворота в Турции, Эрдоган сам вышел на улицы и за ним пошло население, тогда он лично руководил подавлением бунта. Если бы Янукович, как главнокомандующий украинской армии захотел, то тогда бы он с лёгкостью подавил бы этот бунт», − заявил Игорь Марков.