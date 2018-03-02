02.03.2018, Москва, Елена Острякова
  4 344 просмотров
Донбасс, Украина

Янукович хочет впихнуть родной Донбасс на Украину


Экс-президент Украины Виктор Янукович намерен обратиться к государствам-гарантам соглашения, которое он подписал с предводителями Евромайдана в феврале 2014 года. Об этом Янукович заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Я уверен, что единственный путь – это мирные прямые переговоры с представителями Донбасса при содействии  и под наблюдением представителей ЕС, России, США и ООН. Я намерен обратиться к государствам-гарантам и к государствам, которые играют ключевую роль в разрешении конфликта на Донбассе. Предметом моего обращения станут предложения по поиску прекращения войны», — сказал Янукович.

Он ушел от прямого ответа на вопрос, готов ли он вернуться на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня главное остановить войну и установить перемирие, усадить за стол переговоров, которые стоят, как говорится, по разные стороны баррикад. И конечно, найти пути договориться, урегулировать этот военный конфликт и мирным путем объединить Донбасс с Украиной, сохранить целостность государства», — сказал Янукович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть