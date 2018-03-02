02.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Янукович хочет впихнуть родной Донбасс на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович намерен обратиться к государствам-гарантам соглашения, которое он подписал с предводителями Евромайдана в феврале 2014 года. Об этом Янукович заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

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«Я уверен, что единственный путь – это мирные прямые переговоры с представителями Донбасса при содействии и под наблюдением представителей ЕС, России, США и ООН. Я намерен обратиться к государствам-гарантам и к государствам, которые играют ключевую роль в разрешении конфликта на Донбассе. Предметом моего обращения станут предложения по поиску прекращения войны», — сказал Янукович.

Он ушел от прямого ответа на вопрос, готов ли он вернуться на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня главное остановить войну и установить перемирие, усадить за стол переговоров, которые стоят, как говорится, по разные стороны баррикад. И конечно, найти пути договориться, урегулировать этот военный конфликт и мирным путем объединить Донбасс с Украиной, сохранить целостность государства», — сказал Янукович.