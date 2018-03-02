02.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Янукович открещивается от американца, из-за которого предавал Юго-Восток

Экс-президент Украины Виктор Янукович утверждает, что никогда не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным своего бывшего советника американца Пола Манафорта. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

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«Что касается моих обсуждений с президентом Путиным, это полный абсурд. Никогда у нас этой темы не было», — сказал Янукович.

Он также заявил, что крайне редко общался и с самим Манафортом, когда тот его консультировал в Киеве.

«Все это время Манафорт имел дело с аппаратом Партии регионов. Я лично не подписывал с ним никаких соглашений. Я лично не устанавливал никаких сумм оплат за его работу. Эта тема у меня с ним никогда не обсуждалась», — сказал Янукович.

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По его словам, ситуация не изменилась после выборов 2010 года, когда Пол Манафорт стал советником президента Украины на общественных началах.

«Я с ним встречался всегда, когда рассматривались какие-то международные вопросы, как и с другими советниками. Как таковых личных контактов у меня с ним не было. Он работал в основном с администрацией президента», — сказал Янукович.

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После того, как Янукович выехал с Украины, он Манафорта «не видел и не слышал».

«Публичной информацией о нем я пользуюсь, но не более того», — сказал Янукович.

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В США Манафорта обвиняют в том, что он «действовал в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов и Януковича». Прокуратура утверждает, что он тайно платил бывшим европейским должностным лицам высокого ранга для лоббирования украинских интересов. Дело будет рассмотрено судом в сентябре.

Интерес к Манафорту в США проявился, в ходе президентских выборов 2016 года, когда он возглавлял кампанию Дональда Трампа. По мнению экспертов, украинское дело является для прокуроров возможностью получить от Манафорта информацию о предполагаемых контактах во время выборов с Москвой.