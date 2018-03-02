02.03.2018, Москва, Елена Острякова
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Доходы политиков, Общество, Политика, Скандал, Украина

Янукович утверждает, что живет на содержании у сына и не советует считать его деньги


Средства на жизнь четвертому президенту Украины Виктору Януковичу дает его старший сын Александр.

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Об этом сам Янукович заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне сейчас никто не завидует. У меня есть семья, есть сын, достаточно молодой и здоровый человек. Я живу с семьей. Как говорится, я ваши деньги не считаю, вы не считайте мои. Мне хватает на жизнь, но я не могу сказать, что я всем доволен», — сказал Янукович.

Сын экс-президента Александр был известен в украинских околополитических кругах по прозвищу «Саша-стоматолог», — из-за своей специальности по первому высшему образованию. В бытность президентом отец, по утверждению оппозиционных СМИ, активно лоббировал его бизнес-интересы.

Также Янукович не стал отвечать на вопрос, ездит ли он на Донбасс со стороны границы с Россией.

«Я встречаюсь иногда с представителями Донбасса. Я очень часто встречаюсь с земляками, которые выехали оттуда, и как челноки туда ездят. Это особая боль у меня на сердце. Я постоянно держу руку на пульсе. Я не со всем там согласен, но людям надо помочь. А какие способы и методы, позвольте, я на этот вопрос отвечать не буду», — сказал Янукович.

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