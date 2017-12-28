28.12.2017, Киев, Елена Острякова

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Янукович вел переговоры о сдаче власти уже в декабре 2013-го

Бывший нардеп-бютовец Андрей Сенченко рассказал сегодня на заседании суда в Киеве по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича о том, что 3 декабря 2013 года из госдачи «Межгорье» якобы были вывезены 3 банковских КАМАЗа в сопровождении спецподразделения «Кобра» и 8-10 микроавтобусов «фольсваген» с тонированными стеклами, в которых находились люди, вооруженные автоматическим оружием.

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«Через несколько километров на одном из перекрестков руководители этой операции передали «Кобре», что в их услугах больше не нуждаются. Потом эта колонна проследовала в неизвестном направлении. Судьба этих КАМАЗов и их содержимое мне неизвестны. В этот день я для себя сделал вывод, что власть готовится к эвакуации», — рассказал Сенченко.

Он рассказал, что инициировал разговор с Александром Януковичем и полетел к нему в Донецк. Встреча якобы длилась всю ночь.

«Я сказал, что уверен, что они уже власть не удержат, а если удержат, то ненадолго и ценой большой крови. Он заверил, что президент крови не допустит, жаловался на давление России. Я сказал, что они должны инициировать досрочные выборы и мирную передачу власти под определенные гарантии. По- моему мнению, на тот момент украинское общество еще могло согласиться с тем, что Виктор Федорович будет в Межгорье воспитывать своих внуков», — рассказал Сенченко.

По его словам, Янукович-младший сначала будто-бы назвал такой сценарий «фантастикой», но потом вновь вернулся к теме передачи власти, требовал гарантий.

«В итоге он сказал: я не во всем с вами согласен, но я проинформирую об этом президента. После этого у нас было еще три телефонных разговора. 16 января я сказал ему, что тех возможностей, о которых мы говорили в Донецке, уже нет, но есть возможность уйти с миром. 22 января я сказал, что они подошли к черте, за которой невозможна мирная развязка. Последний наш разговор состоялся 14 февраля. В этот день я узнал, что снайперы подразделения «Тигр» получили задание стрелять на поражение митингующих, если хоть кто-то пошатнется в шеренге внутренних войск. Я сказал Януковичу: это уже все, дальше война, и вы будете виноваты. Он уже находился в неадекватном состоянии начал кричать: это вы довели страну. Больше мы не общались», — рассказал Сенченко.