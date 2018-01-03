03.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Японские инвесторы столкнулись с неожиданной проблемой на Украине

С нового года в городе Немиров Винницкой области заработает завод японской компании Fujikura, но местные жители не горят желанием трудоустраиваться на предприятие, сообщает «Газета по-украински».

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Планировалось, что на предприятии по производству электропроводки для автомобилей Audi A8 и Wolkswagen Golf будут работать две тысячи человек.

«Есть проблема с трудоустройством. Предлагаем людям работу, а они отказываются официально работать на заводе. И это при том, что средняя зарплата будет 7100 гривен. Люди боятся потерять субсидию или другую социальную помощь. Прямо говорят, что им выгоднее сидеть дома», — сказал изданию мэр Немирова Виктор Качур.

Уточняется, что пока обучено и готовы приступить к работе 400 человек.

«Центр занятости должен осознать, если у них на учете полтысячи безработных людей, то им надо предложить работу и они должны пойти работать. На днях лично вызванивал многодетного отца. А он говорит, что ему не выгодно официально работать, потому что не будет получать социальную помощь . Затем еще и придется в полной мере платить за газ, свет. А таких людей море «, — жалуется градоначальник.