12.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Выборы, Днепропетровск, Донбасс, Одесса, Политика, Украина, Харьков

Юго-Восток не доверяет «Оппоблоку»


На юге и востоке Украины много неопределившихся избирателей, чье недоверие «Оппозиционный блок» еще должен преодолеть с прицелом на возможные выборы новой Верховной Рады.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегментация огромная, много неопределившихся, особенно на юге и востоке. Там возможны сюрпризы, там высоко количество отказывающихся отвечать на вопросы (соцопросов). Это – ключевой вызов для Оппоблока и других партий, которые возникли на базе Партии регионов. У них враг – не Порошенко и Тимошенко, а собственный электорат, его недоверие еще надо преодолеть», — сказал политолог.

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