15.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Юлии Тимошенко выдвинуто обвинение в работе на Кремль

Позиции лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко относительно ввода миротворцев в Донбасс совпадают с предложениями Москвы .

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Об этом в своем блоге заявил депутат Верховной Рады, член фракции БПП и бывший соратник Тимошенко по партии Александр Бригинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так политик прокомментировать озвученные недавно Тимошенко тезисы о вводе миротворцев на Донбассе, которые в общих чертах совпадают с российской позицией.

«Первый этап — международная миротворческая миссия, которая зафиксирует и защитит миссию ОБСЕ на линии разграничения», — заявила Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.

«У меня не галлюцинации? Тимошенко вслед за Путиным повторила идею что миротворцы ООН должны просто охранять ОБСЕшникив на линии разграничения? Оппоблок отдыхает, когда говорит Тимошенко. Теперь понятно, почему она и вожди ее партии не голосовала за закон о деоккупации Донбасса, где Кремль признан оккупантом», — написал Бригинец.