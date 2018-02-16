16.02.2018, Москва, Михаил Рябов

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Юлию Тимошенко застукали с российским послом

Бывший украинский премьер Юлия Тимошенко и экс-вице-премьер Григорий Немыря вели переговоры с российскими дипломатами на открывшейся Мюнхенской конференции по безопасности. Соответствующий снимок опубликовала спикер МИД РФ Мария Захарова.

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«Пока Серей Лавров общается с Павлом Климкиным, Российский посол в Германии Сергей Нечаев общается с Юлией Тимошенко. Вот такая она эта Мюнхенская конференция», — прокомментировала фотографию Захарова.

Накануне депутат Верховной Рады из партии Порошенко Александр Бригинец обвинил Тимошенко в том, что ее позиции относительно ввода миротворцев в Донбасс совпадают с предложениями Москвы.

«У меня не галлюцинации? Тимошенко вслед за Путиным повторила идею что миротворцы ООН должны просто охранять ОБСЕшникив на линии разграничения? Оппоблок отдыхает, когда говорит Тимошенко. Теперь понятно, почему она и вожди ее партии не голосовала за закон о деоккупации Донбасса, где Кремль признан оккупантом», — обрушился Бригинец на бывшую соратницу по Майдану.