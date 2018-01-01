01.01.2018

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Юрист обосновал тупость Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко, регулярно становясь объектом розыгрышей пранкеров, тем самым показывает свой низкий интеллектуальный уровень.

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Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский юрист Андрей Портнов.

«Некоторые люди возражают моему твёрдому умозаключению, что действующий Президент сильно тупой. Тогда объясните мне пожалуйста, как он в Новый год умудрился четвёртый раз поговорить с пранкерами вместо Генерального секретаря НАТО», — удивляется Портнов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в новогоднюю ночь пранкеры разыграли пьяного Порошенко.

Также мы рассказывали, как Порошенко час болтал по телефону с фейковым президентом Киргизии, за которого выдавали себя российские пранкеры Вован и Лексус.