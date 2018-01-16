16.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

3 507 просмотров

Ющенко уже 8 лет, как не президент, а украинцы продолжают его кормить из своего кармана

Государственное управление делами в минувшем году выплатило президенту Украины (2005-2010) Виктору Ющенко 336 тыс. грн пожизненного денежного содержания. В месяц выплачивалось по 28 тыс. грн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщили в Госуправлении делами в ответ на запрос украинского канала «112».

В то же время другие президенты, срок полномочий которых уже завершился, социальных выплат от Госуправления делами в 2017 году не получали.

«Кроме того, в 2017 году вышеуказанным лицам Государственным управлением делами не предоставлялись жилье, материальная помощь, компенсации, льготы, другие поощрения», — говорится в ответе.

В 2018 году по состоянию на 16 января информация о выплатах президентам в ГУД не поступала в связи с тем, что они проводятся в конце месяца.

В то же время в Пенсионном фонде Украины отказались называть размер пенсии экс-президентов Украины, заявив, что данная информация не подлежит разглашению.