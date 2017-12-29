29.12.2017, Цхинвал, Николай Кузнецов

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Южная Осетия: в состав России мы войдём только с ДНР и ЛНР

Южная Осетия готова провести референдум о вхождении в Российскую Федерацию. Также президент Южной Осетии отметил, что осетины не желают присоединяться к РФ без народных республик Донбасса, так как с их стороны это было бы предательством.

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Об этом сообщили на сайте «Sputnik-ossetia», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Южная Осетия должна быть в составе России. Это наша историческая родина. Мы вне России живем 80 лет, но сегодня мы тоже фактически Россия — наши граждане являются и гражданами РФ, наша экономика завязана на России, зарплаты и программы финансируются из российского бюджета», — отметил он.

Анатолий Бибилов подчеркнул, что вхождение Южной Осетии в состав России без народных республик ЛДНР будет предательством с их стороны.

«Но сегодня, когда у нас есть ДНР и ЛНР, которые находятся фактически в той же ситуации что и некогда Южная Осетия и когда мы — единственная республика, которая их признала и помогает им, с нашей стороны этот шаг, я считаю, будет предательством», — заявил президент.

Взаимное признание независимости между Южной Осетией и ЛДНР произошло в 2014 году. Также в столицах Республик были размещены представительства дружественных стран.